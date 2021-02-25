Дипломаты России и Израиля обсудили перспективы ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиз обсудили в четверг на консультациях развитие двустороннего сотрудничества, перспективы палестино-израильского урегулирования и ситуацию в Сирии.

"Были детально обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки, акцентирована заинтересованность в дальнейшей активизации российско-израильского многопланового сотрудничества, в том числе в свете отмечаемого в 2021 году 30-летия восстановления дипломатических отношений между двумя странами", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что в ходе углубленного обмена мнениями по обстановке в регионе Ближнего Востока и Северной Африки акцент был сделан на развитие ситуации в Сирии, а также перспективы урегулирования палестино-израильского конфликта через налаживание прямых переговоров между сторонами при содействии ближневосточного "квартета" международных посредников в составе России, США, ЕС и ООН.