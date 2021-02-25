Замглавы МИД России обсудил с представителями ливийского движения ситуацию в Ливии

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителями "Движения Сейфульислама Каддафи" Мофтахом Верфалли и Омаром Абу-Ишрайдахом положение дел в Ливии и вокруг нее, а также перспективы проведения в этой стране общенациональных выборов.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее в контексте избрания 5 февраля этого года в рамках Форума ливийского политдиалога под эгидой ООН нового состава Президентского совета, а также проблематики утверждения ливийским парламентом состава Правительства национального единства на переходный период. Были также обсуждены перспективы проведения в стране конституционной реформы и общенациональных выборов, намеченных на 24 декабря 2021 года", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что с российской стороны была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования ливийского кризиса в рамках инклюзивного процесса, "предполагающего участие всех ведущих политических сил страны, включая сторонников бывшего правящего режима в Ливийской Джамахирии".