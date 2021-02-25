Замглавы МИД РФ и новый премьер Ливии обсудили ситуацию в стране

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов в четверг в ходе телефонного разговора с главой Правительства национального единства Ливии Абделем Хамидом Дбейбой обсудил актуальную обстановку в стране.

"В ходе беседы была обстоятельно обсуждена ситуация в Ливии и вокруг нее с акцентом на необходимость скорейшего формирования общеливийских эффективных органов власти в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Ливии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Избранному 5 февраля на проходившем в Швейцарии Форуме ливийского политического диалога премьеру отводился 21 день на формирование кабмина - его состав он должен был представить в парламент до 26 февраля. Кроме того, депутатам предстоит также одобрить избранный Президентский совет. Все эти процедуры утверждения необходимо завершить до 21 марта. В случае, если парламент не сможет выразить доверие правительству, вопрос его одобрения будет передан участникам диалога.

Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии 24 декабря текущего года, но до этого времени еще должен пройти референдум по проекту новой конституции.