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Захарова: отказ Франции дать ответ на послание Лаврова по Навальному вызывает недоумение

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов Алексея Навального

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва с недоумением восприняла отказ главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана дать ответ на устное послание российского коллеги Сергея Лаврова по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Мы с недоумением восприняли ясно выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру по делам Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание Сергея Лаврова было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Виталия Козака о нестыковках в утверждениях об отравлении Навального. Как известно, Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов блогера, ни на обращение Генеральной прокуратуры РФ от 18 сентября прошлого года о взаимной правовой помощи в соответствии с профильной европейской конвенцией", - сказала дипломат.

По ее словам, РФ рассматривает это не только "как очередное применение Парижем пресловутых двойных стандартов", но и как пренебрежение элементарной дипломатический вежливостью. "Не утруждая себя сколько-нибудь обоснованными аргументированными разъяснениями, Париж стал просто активным участников информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова нужно отвечать. Будьте добры, так и сделайте. Следуйте вашим славным традициями, а не бесславным традициям коллективного Запада последних лет", - заключила Захарова.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияФранцияЗахарова, Мария ВладимировнаЛе Дриан, Жан-Ив
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