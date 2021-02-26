Захарова: отказ Франции дать ответ на послание Лаврова по Навальному вызывает недоумение

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва с недоумением восприняла отказ главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана дать ответ на устное послание российского коллеги Сергея Лаврова по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с недоумением восприняли ясно выраженный отказ французской стороны давать какой-либо ответ на устное послание Сергея Лаврова министру по делам Европы и иностранных дел Франции. Напомню, это устное послание Сергея Лаврова было доведено до адресата 15 февраля относительно письма врача-невролога Виталия Козака о нестыковках в утверждениях об отравлении Навального. Как известно, Франция до сих пор не отреагировала ни на российский официальный запрос от 16 сентября 2020 года о предоставлении результатов анализов блогера, ни на обращение Генеральной прокуратуры РФ от 18 сентября прошлого года о взаимной правовой помощи в соответствии с профильной европейской конвенцией", - сказала дипломат.

По ее словам, РФ рассматривает это не только "как очередное применение Парижем пресловутых двойных стандартов", но и как пренебрежение элементарной дипломатический вежливостью. "Не утруждая себя сколько-нибудь обоснованными аргументированными разъяснениями, Париж стал просто активным участников информационной кампании давления на нашу страну. За свои слова нужно отвечать. Будьте добры, так и сделайте. Следуйте вашим славным традициями, а не бесславным традициям коллективного Запада последних лет", - заключила Захарова.