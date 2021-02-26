Песков: Москва внимательно следит за ситуацией с авиаударами США в Сирии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва внимательно следит за ситуацией с авиаударами США в Сирии и находится в постоянном контакте с Дамаском. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы.

Отвечая на вопрос, как Москва реагирует на эту ситуацию и видит ли риски для себя, представитель Кремля заявил: "Мы очень внимательно мониторим, естественно, ситуацию на месте". "Находимся в постоянном контакте с сирийскими коллегами", - добавил Песков.

Пентагон ранее заявлял, что авиаудары были произведены в ответ на недавние атаки в Ираке против представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против ИГ (запрещена в РФ). Целью, как утверждается, стали объекты проиранских групп, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сейед аш-Шухада". Гостелерадио Сирии назвало действия Вашингтона агрессией, сообщив, что данных о жертвах нет. Саудовский телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели 17 членов проиранских формирований.