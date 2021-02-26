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МВД России проведет заседание коллегии на следующей неделе

О точной дате сообщат позже

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание коллегии МВД России состоится на следующей неделе, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Состоится на следующей неделе", - сказал он на вопрос о том, когда пройдет это мероприятие. Песков добавил, что о точной дате сообщат позже.

Владимир Путин регулярно участвует в заседаниях коллегий силовых структур, на которых подводятся итоги прошедшего года и обсуждаются задачи на ближайшую перспективу. 24 февраля он уже выступил на заседании коллегии ФСБ России. Также глава государства традиционно участвует в аналогичных мероприятиях в МВД России, Генеральной прокуратуре РФ и других правоохранительных структурах.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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