Захарова: Москва будет добиваться от Берлина прояснения ситуации вокруг Фридриха Бергера

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Москва намерена добиться от Берлина разъяснений по поводу ситуации вокруг нацистского преступника Фридриха Бергера, который после выдворения из США не был взят под стражу в Германии. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По имеющейся информации, Фридрих Бергер находится на пенсионном обеспечении Германии, в том числе с учетом его службы в годы войны. По прибытии в ФРГ его лишь допросили и не взяли под стражу. По сообщениям ряда СМИ со ссылкой на немецкую прокуратуру, дело против нациста было прекращено за отсутствием доказательств вины, - сказала Захарова. - Со своей стороны намерены добиваться от германских властей прояснения ситуации относительно Фридриха Бергера и предъявления ему официальных обвинений. Зверства гитлеровских палачей, их пособников не имеют срока давности. Это наша принципиальная позиция".

Дипломат также подчеркнула, что Россия приветствует решение Минюста США о выдворении Бергера.

Органы правосудия США приняли в прошлом году решение о высылке Бергера, поскольку тот служил в годы Второй мировой войны охранником в концлагере, располагавшемся рядом с городом Меппен (федеральная земля Нижняя Саксония), и тем самым, по их оценке, был "активным участником в одной из самых темных страниц истории человечества".

На прошлой неделе издание Der Spiegel сообщило, что США выслали Бергера в Германию.