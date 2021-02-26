Лавров: РФ готова возобновить работу в московском формате консультаций по Афганистану

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия намерена продолжить содействие межафганскому национальному примирению и готова возобновить деятельность московского формата консультаций по Афганистану. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

"Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемерное содействие созданию условий для межафганского национального примирения. Мы будем продолжать эти усилия и в контактах со сторонами, и в рамках так называемой расширенной "тройки", имею в виду Россию, США, Китай с подключением Пакистана. И, конечно же, мы будем готовы в любой момент возобновить деятельность московского формата, где присутствуют все ключевые государства региона и Соединенные Штаты", - отметил российский министр.