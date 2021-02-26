Лавров заявил, что Россия будет продолжать контакты с США по Афганистану

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении диалога с США по Афганистану. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

"Мы будем продолжать контакты с ключевыми внешними игроками. Имеются в виду и США, и КНР, Пакистан, Индия, Иран, страны Центральной Азии. Контакты, которые должны способствовать тому, чтобы обеспечить успех прямых, инклюзивных межафганских переговоров. Это безальтернативная задача", - сказал он.