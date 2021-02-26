{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров заявил, что Россия будет продолжать контакты с США по Афганистану

Эти контакты должны способствовать тому, чтобы обеспечить успех прямых, инклюзивных межафганских переговоров, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в продолжении диалога с США по Афганистану. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

"Мы будем продолжать контакты с ключевыми внешними игроками. Имеются в виду и США, и КНР, Пакистан, Индия, Иран, страны Центральной Азии. Контакты, которые должны способствовать тому, чтобы обеспечить успех прямых, инклюзивных межафганских переговоров. Это безальтернативная задача", - сказал он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАИндияИранПакистанРоссияКитай
Путин обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха с постоянными членами СБ РФ
Читать полностью