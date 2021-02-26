Лавров: РФ продолжит помогать Афганистану в борьбе с наркопреступностью

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия заинтересована в повышении эффективности борьбы афганских властей с наркопреступностью и продолжит оказывать Афганистану поддержку. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром.

"Выразили озабоченность сохраняющейся проблемой производства и контрабанды наркотиков. Эта контрабанда подпитывает террористические структуры. Пока, к сожалению, Афганистан остается крупнейшим поставщиком опиатов в мире, его доля составляет 90% мирового рынка данного продукта", - отметил Лавров.

"Мы заинтересованы в том, чтобы афганские власти более эффективно боролись с этой угрозой. Будем укреплять потенциал соответствующих структур Исламской Республики Афганистан как по двусторонним каналам, так и через расширение реализуемого уже несколько лет совместного проекта России и Японии под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности", - подчеркнул министр.

Как отметил Лавров, Москва обеспокоена усугубляющейся нестабильностью в Афганистане, несмотря на запуск межафганского переговорного процесса в Дохе. "Мы едины в том, что существенным фактором деградации положения дел в Афганистане является группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС), которая нацелена на укрепление своего влияния, в том числе в северных провинциях Афганистана, с прицелом на превращение этой территории в плацдарм для экспансии в государства Центральной Азии", - указал глава МИД РФ.

Он добавил, что Россия и Афганистан настроены на дальнейшее углубление сотрудничества во всех областях.