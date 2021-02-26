МИД: решение суда Черногории по "госперевороту" подтверждает абсурд обвинений против РФ

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Решение апелляционного суда Черногории по делу о "госперевороте" 2016 года является очередным подтверждением абсурдности утверждений о предполагаемой причастности России к противоправным действиям в республике. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, безусловно, уважаем судебную власть, и мы прекрасно понимаем весь этот процесс. При этом мы также хотели бы сказать о том, что рассматриваем принятое решение как очередное, неединственное, но очередное убедительное подтверждение абсурдности утверждений относительно якобы имевшей место причастности России к попыткам организации каких бы то ни было противоправных действий на территории Черногории.", - сказала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что "российская сторона последовательно - не только сегодня и не только публично - категорически отрицала подобные обвинения", подчеркивала их голословный, безосновательный и явно заказной характер.

Официальный представитель МИД добавила, что в Москве рассчитывают на объективность и беспристрастность черногорского правосудия при повторном рассмотрении данного дела.

Апелляционный суд Черногории 5 февраля отменил решение Высшего суда Подгорицы и отправил на повторное рассмотрение приговор по делу о "госперевороте" 2016 года, по которому оппозиционные политики получили в совокупности 60 лет тюрьмы. По делу проходили 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта". Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три - пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".