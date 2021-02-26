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МИД РФ: акт вандализма на мемориале советским воинам в Латвии является вопиющей ситуацией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что Россия будет внимательно следить за выполнением Латвией обязательств по соглашению о статусе воинских захоронений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Кража пушки с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в латвийском городе Екабпилс является очередной вопиющей ситуацией, заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заверила, что Россия будет внимательно следить за выполнением Латвией обязательств по соглашению о статусе воинских захоронений.

Дипломат напомнила, что посольство РФ в Риге направило в МИД Латвии ноту протеста, потребовав принять все меры для расследования этого преступления и устранить его последствия в соответствии с российско-латвийским межправительственным соглашением о статусе воинских захоронений. "Поддерживая тех, кто оскорбляет ветеранов России, Латвия одновременно допускает факты вандализма мемориалов Второй мировой войны в своей стране, - указала официальный представитель МИД. - Скрыть от мировой общественности эти позорные реваншистские явления не удастся. Кстати говоря, латвийская общественность все это давно видит и порицает".

"Будем внимательно следить за выполнением латвийской стороной своих обязательств", - подчеркнула Захарова. "Эта очередная вопиющая ситуация вызвала большой резонанс и в рядах соотечественников: СМИ, журналисты много писали эту тему", - добавила она.

Мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке, он был торжественно открыт 7 ноября 1976 года. Здесь установлен памятник с барельефом - картой боев за город, а также десять гранитных пилонов в честь освободивших его воинских частей и девяти Героев Советского Союза. Неподалеку находится братская могила, на которой и установлен памятник с пушкой.

Теги
ЛатвияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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