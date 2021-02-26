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В МИД РФ обсудили с послом Ирана проекты в экономике и ситуацию на Ближнем Востоке

Как отметили в ведомстве, стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических связей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили на встрече в пятницу положение дел в Сирии, Ираке и Персидском заливе.

"В ходе беседы был продолжен заинтересованный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии, Ираке и зоне Персидского залива", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, в пятницу с Джалали встретился замглавы МИД РФ Игорь Моргулов. Как информировали на Смоленской площади, стороны обменялись мнениями по широкому кругу актуальных вопросов двустороннего сотрудничества с акцентом на развитие торгово-экономических связей и реализацию приоритетных совместных проектов в области энергетики и транспорта.

Теги
ИранРоссия
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