Замглавы МИД России обсудил с послом Палестины предстоящие в стране президентские выборы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль обсудили на встрече в пятницу предстоящие в этой стране всеобщие выборы и вопросы двусторонних отношений.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике предстоящих палестинских парламентских и президентских выборов, в том числе в контексте задачи обеспечения палестинского национального единства в рамках Организации освобождения Палестины", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади добавили, что на встрече была подтверждена важность дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-палестинских отношений, включая углубление политического диалога по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Всеобщие выборы на палестинских территориях должны пройти в несколько этапов. 22 мая состоятся выборы депутатов Палестинского законодательного совета (однопалатный парламент), а 31 июля - выборы главы государства. Формирование Национального совета Палестины, который считается высшим органом Организации освобождения Палестины, должно завершиться к 31 августа. Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов законодательного совета уже истекли.