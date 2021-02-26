Сенатор на ПА ОБСЕ призвал IT-гигантов к соблюдению национальных законов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Крупные IT-компании и социальные сети должны соблюдать национальное законодательство, открывать свои представительства и взаимодействовать с контролирующими органами. Об этом в пятницу заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин, выступая в режиме видеоконференции на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"Агрегаторы, ведущие бизнес и получающие огромные прибыли, обязаны иметь свои официальные представительства, исполнять местное законодательство, а не скрываться от запросов официальных регуляторов или затягивать ответы для них", - сказал сенатор, выступая на заседании комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде.

При этом Деньгин заметил, что "социальные сети должны модерировать размещение противоправного контента, обладая достаточным количеством необходимого персонала, и активно взаимодействовать с официальными ведомствами". Политик указал на то, что сегодня "в руках интернет-гигантов оказались рычаги воздействия на экономические, социальные, культурные сферы, на главную сферу, естественно, политическую".

"Влияние достигло такого уровня, что социальные сети по собственному усмотрению, руководствуясь непонятно какими принципами, стали блокировать и затыкать рот журналистам, общественным и политическим деятелям, в том числе из России", - констатировал член СФ. "Это неприемлемо. Не понравилась точка зрения - заблокировали, даже не понимая, что они сами же расписываются в жесткой цензуре", - резюмировал он, указав, что в России критикующие власть интернет-ресурсы "никто не блокирует и они продолжают вещать с каждодневной критикой".