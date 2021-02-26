Лавров обсудил с главой МИД Греции предстоящие двусторонние политические контакты

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Греции Никос Дендиас обсудили в пятницу по телефону предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне и подтвердили настрой на развитие двустороннего сотрудничества.

"Обсуждены предстоящие двусторонние контакты на политическом уровне, в том числе в рамках мероприятий, приуроченных к Году истории Россия - Греция и празднованию 200-летия начала национально-освободительной борьбы в Греции. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие всего комплекса российско-греческого сотрудничества", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора министров.

На Смоленской площади добавили, что главы МИД также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.