Координационный центр правительства намерен развивать систему обратной связи с населением

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Координационный центр правительства РФ займется развитием многоканальной системы обратной связи с населением. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на первом совещании, которое он провел после назначения на должность руководителя Координационного центра правительства РФ, в котором приняли участие руководители цифровой транcформации (РЦТ) всех субъектов РФ и региональных органов исполнительной власти, а также глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Это будет абсолютно новый, передовой механизм взаимодействия федеральных и региональных ведомств в режиме реального времени с использованием современных цифровых технологий. Это и анализ поступающих данных, и управление инцидентами, многоканальная система обратной связи с населением, и многое другое. Нам важно понимать проблемы на местах, слышать потребности граждан, чтобы принимать грамотные и своевременные решения. И я прошу всех руководителей цифровой трансформации наладить оперативную связь со специалистами центра по текущим и "горящим" вопросам", - сказал Чернышенко.

На совещании обсуждались вопросы устранения цифрового неравенства и обеспечения услугами связи граждан малонаселенных и удаленных территорий. В частности, были заслушаны доклады представителей Самарской, Тульской областей и Республики Чувашия.

Дмитрий Чернышенко отметил слаженную работу РЦТ по решению вопросов связи с медицинскими организациями с помощью единого федерального номера 122.

Во время обсуждения ключевых направлений подготовки региональных стратегий цифровой трансформации главы Минцифры Максут Шадаев указал на необходимость в решении общих для всех регионов задач учитывать уникальные особенности каждого субъекта. По его словам, к примеру, для высокоурбанизированных агломераций актуально развитие систем обеспечения мобильности населения, в том числе, управление дорожным движением в реальном режиме времени, разработка биометрической оплаты проезда и другие сервисы. Вместе с тем регионам с большой долей населения, проживающего в сельской местности, в первую очередь необходимо развитие телемедицинской инфраструктуры, использование мониторинга лесных пожаров и незаконных вырубок. Для субъектов с развитой промышленностью приоритетным станет внедрение системы экологического мониторинга или контроля качества воздуха.

Ранее сообщалось, что в пятницу 26 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин назначил вице-премьера Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра правительства.