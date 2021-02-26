МИД России призвал официальных лиц Евросоюза воздержаться от вмешательства в дела Молдавии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия считает критические высказывания главы постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко о работе Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдавии вмешательством во внутренние дела республики и призывает официальных лиц Евросоюза отказаться от этой практики. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Михалко "подверг менторской критике" работу молдавского органа, а также призвал "создать законодательный механизм защиты Молдавии от исходящей извне дезинформации". "К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой. Вызывает еще большее сожаление, что на этот раз они были поддержаны аккредитованными в Кишиневе послами государств - членов Евросоюза. <...> Призываем официальных лиц Европейского союза и его государств-членов проявлять элементарные нормы дипломатической этики и воздерживаться от открытого вмешательства во внутренние дела суверенных государств", - указали в МИД РФ.

Также на Смоленской площади отметили, что послы государств ЕС в своем заявлении особое внимание обратили на совместимость внутреннего законодательства Молдавии с ее международными обязательствами, в том числе перед Евросоюзом. "Рассчитываем, что наши европейские коллеги помнят о том, что Молдавия, помимо Соглашения об ассоциации с ЕС, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур, являясь государством - участником СНГ и обладая статусом наблюдателя при ЕАЭС", - говорится в комментарии.

Послы стран ЕС в Молдавии в четверг выступили с коллективным заявлением в защиту главы постоянной делегации ЕС в Кишиневе Петера Михалко, которого местные политики обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. В реакции, опубликованной на странице делегации ЕС в Facebook, дипломаты напомнили о международных обязательствах Молдавии.