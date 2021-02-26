Посольство РФ на Украине призвало Киев прекратить пропагандистские атаки по вопросу Крыма

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ на Украине призвало официальный Киев и западных партнеров прекратить пропагандистские атаки с целью оспаривания принадлежности Крыма и предложило начать конструктивный диалог с учетом новых реалий. Такое заявление посольства опубликовано в пятницу на сайте дипмиссии.

"Вынуждены констатировать, что, несмотря на наши неоднократные разъяснения существа обстоятельств вхождения Крыма в состав России, украинская сторона продолжает при поддержке руководства аккредитованных в Киеве посольств ряда западных государств пропагандистские атаки с целью поставить под вопрос законный выбор, сделанный на всенародном референдуме в 2014 году жителями полуострова, и очернить позитивные перемены в их жизни за последние годы", - говорится в заявлении.

Посольство призвало "украинских официальных представителей и солидаризовавшихся с ними дипломатов западных стран отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму, прекратить конфронтационные выпады и вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога с учетом новых реалий". "Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал. Крымчане окончательно определились со своей судьбой и не свернут с выбранного ими пути", - заключили в посольстве.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Киев отказался признавать Крым частью России.