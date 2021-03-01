Постпред РФ в Вене прокомментировал отказ Ирана от консультаций с США по ядерной сделке

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что отказ Ирана от предложения ЕС о проведении неформальных дипломатических консультаций с США по ядерной сделке является его не последним словом. Российский дипломат также призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе воздержаться от безответственных шагов.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Я думаю, что это не последнее слово Ирана. Согласно МИД Ирана, отказ от участия в неформальных консультациях был вызван негибкими позициями некоторых государств. Многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое начинается сегодня", - прокомментировал Ульянов в Twitter.

Постпред РФ также назвал хорошим фактом приглашение Ирана к подобным консультациям, но оно несовместимо с угрозой принятия "необоснованной резолюции Советом управляющих МАГАТЭ через несколько дней".

"На данном этапе мы призываем наших партнеров по СВПД и других управляющих в МАГАТЭ проявить осмотрительность и воздержаться от негибких и безответственных шагов, которые могут подорвать перспективы полного восстановления СВПД в ближайшем будущем путем деловых переговоров", - подчеркнул Ульянов.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона".

Газета The Wall Street Journal до этого сообщила, что власти Ирана ответили отказом на предложение ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Тегерана. По сведению источников издания, иранская сторона потребовала, чтобы США сначала предоставили гарантии "снятия некоторых санкций" с Ирана после встречи. США выразили готовность принять участие в консультациях, но не согласились выполнить требования иранской стороны относительно санкций.