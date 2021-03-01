Постпред РФ в Вене прокомментировал отказ Ирана от консультаций с США по ядерной сделке

ВЕНА, 1 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что отказ Ирана от предложения ЕС о проведении неформальных дипломатических консультаций с США по ядерной сделке является его не последним словом. Российский дипломат также призвал участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе воздержаться от безответственных шагов.
"Я думаю, что это не последнее слово Ирана. Согласно МИД Ирана, отказ от участия в неформальных консультациях был вызван негибкими позициями некоторых государств. Многое зависит от того, как иранское ядерное досье будет рассмотрено на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, которое начинается сегодня", - прокомментировал Ульянов в Twitter.
Постпред РФ также назвал хорошим фактом приглашение Ирана к подобным консультациям, но оно несовместимо с угрозой принятия "необоснованной резолюции Советом управляющих МАГАТЭ через несколько дней".
"На данном этапе мы призываем наших партнеров по СВПД и других управляющих в МАГАТЭ проявить осмотрительность и воздержаться от негибких и безответственных шагов, которые могут подорвать перспективы полного восстановления СВПД в ближайшем будущем путем деловых переговоров", - подчеркнул Ульянов.
Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в воскресенье заявил, что иранская сторона не считает нужным в текущих условиях проводить предложенную ЕС встречу по ядерной сделке с участием США. Хатибзаде добавил, что "на данный момент не произошло никаких изменений в подходе Вашингтона".
Газета The Wall Street Journal до этого сообщила, что власти Ирана ответили отказом на предложение ЕС о проведении прямых дипломатических контактов с США по ядерной программе Тегерана. По сведению источников издания, иранская сторона потребовала, чтобы США сначала предоставили гарантии "снятия некоторых санкций" с Ирана после встречи. США выразили готовность принять участие в консультациях, но не согласились выполнить требования иранской стороны относительно санкций.