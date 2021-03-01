Косачев призвал крымчан активно заявлять о своей позиции по вопросу о воссоединении с РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Жители Крыма в ответ на попытки ряда стран Запада заявлять об аннексии полуострова должны активно огласить свою позицию о том, что воссоединение с РФ является выражением их воли. Такую точку зрения высказал в понедельник глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на заседании в преддверии круглого стола, посвященного годовщине вступления РФ в Совет Европы, который пройдет в среду в СФ.

"Когда обсуждается тема Крыма, это забрасывается на уровень межгосударственного обсуждения - кто-то что-то произносит про аннексию Крыма. Если вы сейчас зайдете на сайт Совета Европы (мы сегодня обсуждаем 25 лет вступления России в Совет Европы), там новость номер один сегодня - "Семь лет аннексии Крыма Россией" (заявление председателя комитета министров Хайко Мааса). Это первая страница сайта", - сказал Косачев.

"Мне не хватает здесь реакции жителей Крыма. Те 2 млн человек, на мой взгляд, на каждое такое беспардонное заявление должны реагировать и там в Крыму, и, может быть, здесь, в Москве, перед представительствами соответствующих посольств, чтобы понимали все политики, что они связываются не только с Россией как с государством, в этом нет никакого сомнения, что Крым наш, но они посягают на волю людей, которые живут в Крыму", - продолжил сенатор.

Он подчеркнул, что для европейцев с их ценностями это достаточно сильный аргумент, "им нужно каждый раз показывать, что это воля людей". "Я бы это очень приветствовал как гражданин России", - сказал Косачев, указав, что высказывает свою личную точку зрения.

Парламентарий привел в пример Косово, отметив, что как только кто-то ставил под сомнение его независимость, сразу же на улицу выходили люди. "Хороший пример для подражания, я считаю. Мы этот ресурс, на мой взгляд, используем недостаточно. И я не за то, чтобы мы сверху что-то организовывали, подвозили кого-то автобусами, это не надо делать. Но, по моему глубочайшему убеждению, это должно задевать крымчан, они должны выходить на улицы, они должны демонстрировать то, что они живут в Крыму, это их судьбы", - сказал глава международного комитета СФ.

Однако, по его словам, сегодня на подобного рода заявления стран Запада отвечают президент РФ, министр иностранных дел и парламентарии. "А здесь очень важна народная воля", - заключил Косачев.