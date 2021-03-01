В МИД заявили, что в ПАСЕ "накапливается критическая масса" для запуска процедур против РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия наблюдает в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) накопление "критической массы" для запуска процедур против Москвы. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Александр Грушко на круглом столе в Совете Федерации.

"Подтверждая наши полномочия, ассамблея обставляет свое решение набором невыполнимых ультимативных требований и условий. Как грибы после дождя появляются антироссийские доклады. Словно накапливается критическая масса, необходимая для запуска против нас совместной процедуры реагирования на нарушение уставных обязательств. Причем делается таким образом, чтобы заранее исключить любую возможность нашего сотрудничества с этой процедурой, что бы в ней ни было написано", - сказал он.

Как подчеркнул Грушко, отрадно, что большинство членов ассамблеи не хотят повторения кризиса 2014-2019 годов, "тем более выхода России из Совета Европы, сопряженного с перспективой полного умирания этой организации".

Зимняя сессия ПАСЕ прошла с 25 по 28 января в Страсбурге в гибридном формате - часть парламентариев работала очно, часть - дистанционно. В ходе сессии украинская делегация предприняла попытку оспорить полномочия делегации РФ, но это предложение не было поддержано мониторинговым комитетом ассамблеи. В результате за подтверждение полномочий делегации РФ проголосовали 107 депутатов, против - 36, еще 24 воздержались.