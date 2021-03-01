В Севастополе назначили нового и.о. замгубернатора, отвечающего за сферу строительства

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Архитектор Николай Гордюшин назначен и.о. замгубернатора Севастополя, который будет курировать строительную сферу, сообщил губернатор Михаил Развожаев в понедельник на заседании правительства.

"Хочу представить вам Николая Валерьевича Гордюшина. Сегодня подписал документ о его назначении на должность исполняющего обязанности заместителя губернатора города Севастополя (чтобы кандидат вступил в должность вице-губернатора, его должно утвердить заксобрание)", - сказал Развожаев.

Планируется, что Гордюшин будет курировать департамент архитектуры и градостроительства, а также управление охраны объектов культурного наследия Севастополя. "У нас накопилось достаточно большое количество вопросов, которые необходимо профессионально решать. У Николая Валерьевича большой опыт работы архитектором, реализация сложных проекты в Москве", - добавил Развожаев.

Гордюшин родился 3 июня 1980 года в Ижевске. В 1996 году окончил архитектурную гимназию при Ижевском государственном техническом университете, в 2001 году - Ижевский государственный технический университет по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 2020 году прошел профессиональную переподготовку в Московской школе управления "Сколково" по программе "Практикум" - "Управление компанией". С 2003 года работал архитектором, с 2018 года - индивидуальным предпринимателем в Москве, имеет награды профессиональных архитектурных конкурсов.