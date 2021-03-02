Мишустин 2 марта посетит в Алтайском крае школу, завод и встретится с губернатором

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 2 марта совершит рабочую поездку в Алтайский край. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабмина посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы "Земский учитель". В школе Мишустин осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую, где с представителями родительского комитета обсудит в том числе вопрос организации горячего питания для учеников.

Задачу сделать горячее питание для младших классов бесплатным президент РФ Владимир Путин поставил в январе 2020 года, оглашая свое ежегодное послание Федеральному собранию. Эта социальная норма должна заработать во всех без исключения школах страны не позднее 1 сентября 2023 года.

"Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения - встреча с представителями промышленности Алтайского края", - добавили в пресс-службе. Кроме того, в графике премьера запланирована встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В 2021 году это уже четвертая поездка председателя правительства по регионам с наиболее низкими социально-экономическими показателями. Ранее он поставил федеральным чиновникам задачу уделять этим субъектам повышенное внимание, и сам с начала года уже посетил Карелию, Калмыкию и Адыгею.

В поездке Мишустина будут сопровождать министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Регионы с низкими показателями

С первых дней в должности Мишустин говорил о том, что планирует регулярно бывать в российских регионах, чтобы понимать ситуацию на местах. Своим заместителям премьер тоже поручал как можно чаще ездить в субъекты. В первую очередь - проблемные. Он призывал в таких поездках общаться с людьми, а после "докладывать о ситуации в целом и о тех точках напряжения, которые требуют помощи".

В 2019 году были определены десять регионов России с самыми низкими социально-экономическими показателями. Каждому из них в правительстве был назначен куратор. В список "отстающих" вошли Республика Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия. Для каждого из этих регионов утверждены индивидуальные программы развития, на их реализацию планировалось направить в два этапа 100 млрд рублей.