Лавров заявил, что стратегическое партнерство России и Узбекистана находится на подъеме

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Отношения Москвы и Ташкента носят характер стратегического партнерства и союзничества и находятся на подъеме. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что наши отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на подъеме", - сказал он.

Лавров также информировал, что переговоры будут во многом посвящены ходу подготовки к государственному визиту в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. "Мы посмотрим на все сферы нашего взаимодействия. Постараемся прийти к выводам, которые будут доложены нашим руководителям. Так что рассчитываем на плодотворную работу", - добавил министр.