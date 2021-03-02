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Лавров заявил, что стратегическое партнерство России и Узбекистана находится на подъеме

Глава МИД РФ также сообщил, что переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым будут во многом посвящены ходу подготовки к государственному визиту в РФ президента этой страны Шавката Мирзиёева

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Отношения Москвы и Ташкента носят характер стратегического партнерства и союзничества и находятся на подъеме. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

"Мы с удовлетворением отмечаем, что наши отношения стратегического партнерства и союзничества находятся на подъеме", - сказал он.

Лавров также информировал, что переговоры будут во многом посвящены ходу подготовки к государственному визиту в РФ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. "Мы посмотрим на все сферы нашего взаимодействия. Постараемся прийти к выводам, которые будут доложены нашим руководителям. Так что рассчитываем на плодотворную работу", - добавил министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУзбекистанРоссия
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