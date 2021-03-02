Мишустин: думать о продлении программы развития Алтайского края можно по ее итогам

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Глава правительства Михаил Мишустин предложил дождаться 2024 года и посмотреть на результаты выполнения программы социально-экономического развития Алтайского края, прежде чем обсуждать возможность ее продления.

В рамках поездки в регион глава кабмина провел встречу с главой Алтайского края Виктором Томенко, который поблагодарил его за существование данной программы, отметив, что ее мероприятия результативны, дают эффект и "быстро видны". Губернатор также попросил при возможности продлить данную программу на следующую пятилетку.

"Виктор Петрович, есть предложение: давайте дождемся 2024 года, посмотрим на результаты ее выполнения, потом поговорим. Вы так заранее, три года еще минимум, и в 2024 году только нужно будет подумать. <...> Все-таки бюджет обычно на трехлетку верстается, поэтому это невозможно даже <...>", - ответил Мишустин.

Алтайский край в 2019 году вошел в сформированный Минэкономразвития список 10 регионов России с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. Мишустин ранее на встрече с руководством Совета Федерации отмечал, что уже посетил многие из этих проблемных регионов и "намерен побывать в каждом из них".

Алтайский край, как и другие субъекты из этого перечня, участвует в индивидуальной программе развития, финансирование которой осуществляется из федерального бюджета. Программа рассчитана до 2024 года и направлена на достижение устойчивого роста и качества жизни населения края за счет повышения эффективности использования его экономического потенциала, в том числе путем создания условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержки инвестиционных проектов, строительства транспортной и социальной инфраструктуры.

В рамках встречи премьера с Томенко были также обсуждены борьба с коронавирусом в регионе и социальные вопросы.