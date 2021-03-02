Постпред РФ в Женеве назвал некомпетентными экспертов ООН за их выводы по делу Навального

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Выводы спецдокладчиков Совета ООН по правам человека (СПЧ) Агнес Калламар и Ирен Хан по ситуации вокруг Алексея Навального свидетельствуют об их предвзятом и некомпетентном подходе, а также о политизации ими тематики прав человека, что противоречит статусу экспертов всемирной организации. Такое мнение выразил во вторник в Twitter постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

Он дал оценку состоявшейся в понедельник в Женеве пресс-конференции Калламар и Хан, их безапелляционному утверждению об "отравлении Навального", а также выводу об "очень вероятном участии правительственных официальных лиц в отравлении".

"Создается впечатление, что Калламар и Хан взялись за широко обсуждаемую тему, мечтая воспользоваться вниманием СМИ. Их деятельность не соответствует статусу и мандату экспертов ООН", - подчеркнул дипломат. Пресс-конференция, на которой они выступили, представляла собой "еще один пример политизации прав человека и вмешательства во внутренние дела суверенных государств". "Очевидны двойные стандарты, пренебрежение к национальному законодательству и правилам", - констатировал Гатилов, добавив: "Калламар и Хан открыто демонстрируют свои политические предпочтения, подрывая репутацию специальных процедур Совета ООН по правам человека".

По его словам, спецдокладчики "вновь продемонстрировали предвзятый и некомпетентный подход к своим мандатам", поскольку, "не имея никакого отношения к химии, они вмешались в деятельность" Организации по запрещению химического оружия. "Ничего не зная об этой проблематике, они стараются манипулировать фактами и выступают с субъективными рекомендациями", - отметил постпред РФ. По его словам, "Калламар и Хан опустились до использования данных, которые не были верифицированы или проверены", они "делают юридические выводы и рекомендации, которые не уполномочены делать". Кроме того, они "вмешиваются в вопросы, не имеющие ничего общего с проблемами, с которыми имеет дело СПЧ и его механизмы, выступают в качестве судей первой инстанции", резюмировал Гатилов.