Косачев заявил, что ЕС поможет Донбассу, настояв на выполнении Киевом минских соглашений

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев посоветовал Евросоюзу настоять на выполнении Киевом своей части минских соглашений вместо того, чтобы вводить программы поддержки экономического развития Донбасса. Об этом он заявил ТАСС во вторник.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз в 2021 году начинает новую программу экономической поддержки Донбасса и предоставления там государственных услуг населению. Об этом он заявил во вторник, находясь на линии соприкосновения в Донбассе.

"Единственное, что может и должен сделать Евросоюз по Донбассу - это настоять на выполнении Киевом своей части минских соглашений, причем соблюдая их последовательность. Все остальное - от лукавого. Со стороны ЕС его нынешняя позиция покрывательства Киева - это по большому счету предательство и людей, живущих в зоне конфликта, и пресловутых европейских ценностей, о которых к месту и не к месту так любит напоминать Брюссель", - сказал Косачев.

По словам Мишеля, новая европейская программа поддержки Донбасса будет включать в себя также финансирование контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения.

По информации Министерства финансов Украины на конец 2020 года, общая сумма льготной кредитной помощи ЕС, полученной Украиной в рамках реализации в течение 2014-2020 годов пяти программ макрофинансовой помощи, достигла €4,41 млрд.