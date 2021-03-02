РФ назвала в ОБСЕ условия для начала дискуссии с НАТО о модернизации Венского документа

ВЕНА, 2 марта. /ТАСС/. США и их союзники по НАТО для начала разговора о модернизации Венского документа должны отказаться от политики "сдерживания" России и свернуть наращивание ударного потенциала у российских границ. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на Ежегодном совещании по оценке выполнения (ЕСОВ) Венского документа.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва привержена основополагающим задачам укрепления доверия и транспарентности в военной области и традиционно придает большое значение добросовестному выполнению согласованных мер укрепления доверия и безопасности (МБД). "Вместе с тем, реагируя на озвученные сегодня призывы ряда государств-участников к модернизации Венского документа, хотели бы напомнить, что для начала разговора по этому вопросу США и их союзники должны отказаться от политики "сдерживания" России, свернуть военную деятельность и наращивание ударного потенциала у наших границ и, наконец, вернуться на рубежи, которые силы государств НАТО занимали, как минимум, к началу 2014 году", - подчеркнул Гаврилов.

По его словам, пока необходимо сосредоточиться на выполнении уже имеющихся мер укрепления доверия и безопасности, а также на практических шагах по деэскалации, уменьшению военного противостояния, снижению военной активности вдоль границ России и государств альянса.

Глава делегации РФ также указал, что невозможно говорить о модернизации Венского документа в условиях, когда отсутствует ясность в отношении судьбы связанного с ним режима контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ). Так, механизмы Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) утратили всякую связь с реальностью, а его адаптированный вариант, по сути, был отвергнут странами НАТО и не вступил в силу. "Применительно к юридическим аспектам приостановления действия ДОВСЕ российская сторона неоднократно аргументированно демонстрировала правомерность данного шага", - отметил Гаврилов.

Новый режим контроля над вооружениями

"Мы выступаем за создание принципиально нового режима КОВЕ, который бы отражал баланс интересов всех государств-участников, исключал военное превосходство какой-либо группы государств, вносил вклад в предотвращение субрегиональной гонки вооружений, устанавливал малозатратный верификационный механизм и не содержал каких-либо увязок с вопросами урегулирования конфликтов", - сказал Гаврилов.

Россия также считает, что совместная с партнерами по ОБСЕ работа в рамках "структурированного диалога" может способствовать достижению общего понимания насчет отправной точки для перехода к согласованию будущих практических договоренностей в сфере KOBE, резюмировал руководитель делегации РФ.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции стран - членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности. Государства-участники ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. В 2019 году в НАТО выдвинули инициативу модернизации Венского документа.