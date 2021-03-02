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Путин наградил представителя президента Конго орденом Дружбы

Награда присвоена Жоли Франсуазе за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества межу РФ и Конго

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы Жоли Франсуазу - личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам. Соответствующий указ российского лидера опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что награда ей присвоена за большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества межу РФ и Конго.

"Наградить орденом Дружбы Жоли Франсуазу - личного представителя президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам", - говорится в документе.

Тем же указом Путин наградил нескольких российских медиков за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Государственные награды получили врачи региональных больниц и поликлиник, представители медицинских образовательных учреждений.

Помимо этого, ряду россиян присвоены почетные звания заслуженных работников транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, нефтяной и газовой промышленности. Несколько педагогов получили звания заслуженных учителей и работников физической культуры.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКонго (РК)
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