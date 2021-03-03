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Кризис в Сирии

РФ призвала обратить внимание на права беженцев на сирийских территориях под контролем США

США несут "всю ответственность за происходящее там как оккупирующая сила", отметил представитель России Степан Кузьменков

ООН, 3 марта. /ТАСС/. Международное сообщество должно обратить пристальное внимание на ситуацию с правами человека в сирийских лагерях беженцев на подконтрольных США территориях. Об этом заявил во вторник представитель России Степан Кузьменков в ходе неформального заседания Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в Сирии.

"Международному сообществу следует озаботиться состоянием дел с правами человека, правами детей и женщин, находящихся в лагерях беженцев, на территориях, контролируемых США, которые несут всю ответственность за происходящее там как оккупирующая сила", - сказал он.

Кузьменков также отметил, что в ходе заседания "ни панелисты, ни некоторые особо рьяные защитники прав человека не рассказали о реальных проблемах" страны, и обозначил в качестве настоящих трудностей борьбу Сирии с террористическими группировками, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства и действие односторонних санкций.

Представитель российской дипмиссии вновь подчеркнул, что подготовка страновых резолюций и заседания по ним используются не для взаимоуважительного диалога и конструктивного сотрудничества в решении проблем с правами человека, а для оказания давления на отдельные страны - члены ООН.

"Сегодняшнее политизированное обсуждение не имеет ничего общего с международным сотрудничеством в области защиты и продвижения прав человека. Соответственно, навязываемая нам дискуссия не может способствовать стабилизации ситуации в Сирии или международным усилиям по межсирийскому урегулированию", - резюмировал Кузьменков.

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