{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Посол РФ заявил, что Запад делает все, чтобы не допустить сближения России и Белоруссии

Дмитрий Мезенцев указал на "огромное множество примеров"

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев считает, что Запад стремится не допустить тесной интеграции России и Белоруссии и хотел бы "оторвать" их друг от друга. Об этом он заявил во вторник в программе "Успеть до полуночи" телеканала "Беларусь-1".

На эту тему
Как развивался политический кризис в Белоруссии

"Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и [Западу] нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество", - сказал дипломат.

Мезенцев подчеркнул, что западные страны, казалось бы, должны приглашать другие государства к сближению, к диалогу с Евросоюзом, к снижению уровня напряжения, которое "не может соответствовать XXI веку, веку цивилизованному". Вместе с тем, подчеркнул он, "выпячиваются на первый план угрозы, упреки", навязывание модели, с которой "должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают". По словам дипломата, это "тупиковый путь, который ничего не даст, но всех нас, и одну, и другую сторону, делает беднее".

Вмешательство стран ЕС в дела Белоруссии

Мезенцев считает, что для некоторых стран Евросоюза вмешательство в дела суверенных государств, например Белоруссии, оборачивается серьезными экономическими потерями для собственного бюджета.

"Для некоторых стран Евросоюза становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным, - заявил посол. - Один из примеров этому - решение президента Беларуси Александра Лукашенко обратиться к российскому руководству с проработкой вопроса о перевалке нефтепродуктов через российские порты".

По словам дипломата, решение было обозначено осенью прошлого года, и уже сегодня все соглашения, в том числе межправительственное [соглашение] об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты, заключено.

"Даже хозяйствующие субъекты, в том числе действующие на рыночной основе, нашли полное взаимопонимание, а "Российские железные дороги" учли все просьбы и запрос белорусской стороны", - сказал Мезенцев. Он напомнил, что до 2023 года, как планируется, будет обеспечена перевалка более 9 млн тонн грузов. "Это показывает, что нарушение правил политической этики, корректности и взаимоуважения стран-соседей может ударить по самому себе, обернуться серьезными экономическими потерями для бюджета той страны, которая нарушает ряд правил, в том числе нормы международного права", - подчеркнул Мезенцев.

В таких условиях, считает дипломат, Белоруссии и России надо сегодня уходить от сиюминутной борьбы "за выгоду по продаже нефти и газа, по продаже успешной конкурентоспособной белорусской продукции, добиваясь ее льготных поставок в те или иные регионы РФ, в пользу совместных производств, чтобы не умножать примеры необоснованной конкуренции".

Минск и Москва начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ по инициативе президента Лукашенко из-за заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияЛитваРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичКризис в Белоруссии
Кризис в Сирии
РФ призвала обратить внимание на права беженцев на сирийских территориях под контролем США
США несут "всю ответственность за происходящее там как оккупирующая сила", отметил представитель России Степан Кузьменков
Читать полностью