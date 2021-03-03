Посол РФ заявил, что Запад делает все, чтобы не допустить сближения России и Белоруссии

МИНСК, 3 марта. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев считает, что Запад стремится не допустить тесной интеграции России и Белоруссии и хотел бы "оторвать" их друг от друга. Об этом он заявил во вторник в программе " Успеть до полуночи " телеканала "Беларусь-1".

"Дело в том, что политическая интеграция, сближение Беларуси и России есть важнейший фактор, с которым не соглашаются на Западе, и [Западу] нужно делать все, чтобы оторвать Беларусь от России. И примеров даже на наших глазах тому, к сожалению, огромное множество", - сказал дипломат.

Мезенцев подчеркнул, что западные страны, казалось бы, должны приглашать другие государства к сближению, к диалогу с Евросоюзом, к снижению уровня напряжения, которое "не может соответствовать XXI веку, веку цивилизованному". Вместе с тем, подчеркнул он, "выпячиваются на первый план угрозы, упреки", навязывание модели, с которой "должен согласиться тот или иной партнер из постсоветских республик, а если нет, то угрозы и санкции только возрастают". По словам дипломата, это "тупиковый путь, который ничего не даст, но всех нас, и одну, и другую сторону, делает беднее".

Вмешательство стран ЕС в дела Белоруссии

Мезенцев считает, что для некоторых стран Евросоюза вмешательство в дела суверенных государств, например Белоруссии, оборачивается серьезными экономическими потерями для собственного бюджета.

"Для некоторых стран Евросоюза становится очевидным и понятным, что влезать в дела суверенных государств, пытаясь диктовать волю и правила, в том числе в экономической и политической жизни, становится невыгодным, - заявил посол. - Один из примеров этому - решение президента Беларуси Александра Лукашенко обратиться к российскому руководству с проработкой вопроса о перевалке нефтепродуктов через российские порты".

По словам дипломата, решение было обозначено осенью прошлого года, и уже сегодня все соглашения, в том числе межправительственное [соглашение] об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты, заключено.

"Даже хозяйствующие субъекты, в том числе действующие на рыночной основе, нашли полное взаимопонимание, а "Российские железные дороги" учли все просьбы и запрос белорусской стороны", - сказал Мезенцев. Он напомнил, что до 2023 года, как планируется, будет обеспечена перевалка более 9 млн тонн грузов. "Это показывает, что нарушение правил политической этики, корректности и взаимоуважения стран-соседей может ударить по самому себе, обернуться серьезными экономическими потерями для бюджета той страны, которая нарушает ряд правил, в том числе нормы международного права", - подчеркнул Мезенцев.

В таких условиях, считает дипломат, Белоруссии и России надо сегодня уходить от сиюминутной борьбы "за выгоду по продаже нефти и газа, по продаже успешной конкурентоспособной белорусской продукции, добиваясь ее льготных поставок в те или иные регионы РФ, в пользу совместных производств, чтобы не умножать примеры необоснованной конкуренции".

Минск и Москва начали прорабатывать вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ по инициативе президента Лукашенко из-за заявлений литовской стороны в связи с политической ситуацией в Белоруссии.