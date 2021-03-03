Песков: Запад в отношении России до сих пор во многом придерживается Фултонской речи

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Мировоззрение Запада в отношении России до сих пор во многом соответствует постулатам Фултонской речи Уинстона Черчилля, сохраняются и такие конфронтационные механизмы, как НАТО. Такое мнение высказал журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков назвал Фултонскую речь, которой 5 марта исполнится 75 лет, очень важной и эпохальной, отметив, что ее "забывать никогда нельзя". По словам представителя Кремля, это выступление Черчилля наряду с "Длинной телеграммой" из Москвы американского дипломата Джорджа Фроста Кеннана в 1946 году предопределили отношение целого ряда западных стран и западного мировоззрения в отношении СССР и России.

"Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилось более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому, конечно же, нужно об этом помнить", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Он добавил, что нужно помнить и о сохранении до сих пор конфронтационных механизмов, таких как НАТО. "Они действуют, работают, они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния. Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты нашей страны", - сказал Песков.

5 марта 1946 года в американском Фултоне бывший премьер Великобритании, на тот момент лидер парламентской оппозиции Уинстон Черчилль произнес речь, в которой выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с мировым коммунизмом во главе с Советской Россией. Это событие считается началом холодной войны.