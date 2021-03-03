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Пандемия COVID-19

Лавров обсудил по телефону с премьером Туниса борьбу с коронавирусом

Стороны также затронули вопросы взаимодействия на международных площадках

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Туниса Хишам Машиши по телефону обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом и взаимодействие на международных площадках.

"Рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития разноплановых российско-тунисских отношений, включая взаимодействие в деле борьбы с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам прошедшего накануне разговора.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в углублении внешнеполитической координации, в т. ч. на площадке Совета Безопасности ООН, в интересах содействия скорейшему урегулированию кризисных ситуаций в Северной Африке и на Ближнем Востоке, добавили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТунисРоссияПандемия COVID-19
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