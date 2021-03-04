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Политический кризис в Армении

Захарова заявила, что Россия считает ситуацию в Армении внутренним делом страны

Официальный представитель МИД РФ отметила, что другой позиции по этому вопросу у Москвы быть не может

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия считает, что происходящие в Армении общественно-политические события являются внутренним делом республики и другой позиции по этому вопросу у Москвы быть не может. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Это внутреннее дело суверенного государства, это политический процесс в этом государстве, поэтому здесь никаких других оценок быть не может", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что никакую другую позицию РФ и не могла занимать, поскольку российская сторона сама всегда призывает другие страны не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

Теги
АрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПолитический кризис в Армении
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