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Захарова: процессы внутри ЕС не позволяют говорить о "потеплении" в визовом вопросе с РФ

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что страны Евросоюза "закрыли границы и обсуждают возможность введения неких ковидных документов в привязке с возможностью перемещения"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Внутренние процессы в ЕС пока не позволяют говорить о подвижках в вопросе облегчения Евросоюзом визового режима для российской молодежи. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"[Страны Евросоюза] закрыли границы, они обсуждают возможность введения неких ковидных документов в привязке с возможностью перемещения. Поэтому, [чтобы] сейчас говорить о каких-то таких глобальных подвижках, связанных с изменением, "потеплением" [в вопросе облегчения визового режима с РФ], нужно все-таки понимать, какие процессы проходят внутри самого ЕС", - сказала она.

Захарова добавила, что эти процессы пока не демонстрируют развитие ситуации с визовым режимом в позитивном русле, а только фиксируют введение Евросоюзом новых ужесточающих требований к своим же странам.

Ранее в представленной в понедельник программе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой она пойдет на выборы в Бундестаг, говорилось, что Германия и Европа при всей критике России заинтересованы в сотрудничестве с Москвой по вопросам общей безопасности, разоружения и контроля над вооружениями, в области энергетики, борьбы с изменением климата и пандемиями. СДПГ призвала активизировать прежде всего контакты по линии гражданского общества, облегчить визовый режим для молодежи.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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