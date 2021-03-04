Лавров: Россия будет открыта к конструктивному диалогу с ЕС при готовности Брюсселя

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва будет открыта к налаживанию конструктивного сотрудничества с Брюсселем при условии взаимности ЕС в этом вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

"К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций, - подчеркнул глава МИД РФ. - По-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом".

Министр обратил внимание на то, что Брюссель организует медийные кампании "с голословными обвинениями Москвы в дезинформации, отвергая российские предложения начать профессиональный, с опорой на факты диалог по этой теме". "Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела", - добавил он.

"Между тем Россия и ЕС - соседи. Убежден: в наших общих интересах обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего Евразийского континента, - заметил Лавров. - Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы".

Министр указал на ряд областей, где востребовано взаимодействие между РФ и Евросоюзом, такие как здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. "Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы - международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, - которые требуют совместного противодействия. Если добавить сюда ключевое традиционное направление - энергетику, то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня", - отметил Лавров.

Он также напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина в ходе выступления на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня" в январе о том, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, смотреть в будущее". "Тогда наши отношения станут развиваться позитивно", - убежден глава дипведомства.