{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: Россия будет открыта к конструктивному диалогу с ЕС при готовности Брюсселя

Министр иностранных дел России указал на ряд областей, где востребовано взаимодействие между сторонами, такие как здравоохранение, борьба с изменением климата и научно-техническая сфера

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва будет открыта к налаживанию конструктивного сотрудничества с Брюсселем при условии взаимности ЕС в этом вопросе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

"К сожалению, нынешнюю политику Евросоюза в отношении нашей страны трудно назвать дружественной. ЕС сознательно разрушил практически всю инфраструктуру наших отношений, продолжает практику введения односторонних нелегитимных санкций, - подчеркнул глава МИД РФ. - По-прежнему увязывает нормализацию связей с Россией с выполнением минских соглашений по Украине, которые открыто саботируются Киевом".

Министр обратил внимание на то, что Брюссель организует медийные кампании "с голословными обвинениями Москвы в дезинформации, отвергая российские предложения начать профессиональный, с опорой на факты диалог по этой теме". "Дошло до откровенного вмешательства в наши внутренние дела", - добавил он.

"Между тем Россия и ЕС - соседи. Убежден: в наших общих интересах обеспечить мирное, стабильное, безопасное развитие всего Евразийского континента, - заметил Лавров. - Мы были бы рады выходу на конструктивное сотрудничество с Евросоюзом на принципах взаимного уважения и учета интересов. Когда и если в Брюсселе к этому будут готовы".

Министр указал на ряд областей, где востребовано взаимодействие между РФ и Евросоюзом, такие как здравоохранение, борьба с изменением климата, научно-техническая сфера. "Никуда не ушли трансграничные вызовы и угрозы - международный терроризм, наркотрафик, киберпреступность, - которые требуют совместного противодействия. Если добавить сюда ключевое традиционное направление - энергетику, то получится весьма солидная взаимовыгодная повестка дня", - отметил Лавров.

Он также напомнил о высказывании президента РФ Владимира Путина в ходе выступления на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня" в январе о том, что "нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному, избавиться от фобий прошлого, смотреть в будущее". "Тогда наши отношения станут развиваться позитивно", - убежден глава дипведомства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБельгияРоссия
Слуцкий считает, что выход России из ПАСЕ будет на руку ее оппонентам
Надо продолжать там работать, подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью