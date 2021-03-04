Лавров: Россия надеется на скорое возвращение иранской ядерной сделки в изначальные рамки

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что скоро удастся вернуть выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в изначальные рамки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

"Надеемся, что в самое ближайшее время ситуацию удастся переломить к лучшему и вернуть процесс выполнения СВПД в изначально согласованные рамки. Тем более что Тегеран неоднократно высказывался в пользу готовности полностью разморозить реализацию всех приостановленных им положений плана действий, как только будет восстановлен утраченный баланс интересов. Со своей стороны готовы всемерно содействовать достижению договоренностей на этот счет", - подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос, возможно ли при сотрудничестве с европейскими странами восстановить ядерную сделку с Ираном.

По словам министра, окно возможностей для спасения ядерной сделки еще не закрыто, необходимое условие - полное и последовательное выполнение договоренностей 2015 года всеми странами, которые их разрабатывали и заключали. Россия тесно взаимодействует со всеми участниками СВПД для достижения этой цели, находится, в частности, в постоянном контакте с европейскими партнерами для выработки возможных решений, обратил внимание глава МИД РФ.

"Однако не все здесь зависит от нас или европейских участников плана действий. Принципиальным моментом является позиция администрации [президента США] Джо Байдена по ядерной сделке. По нашему мнению, разблокированию ситуации вокруг Ирана и его ядерной программы способствовали бы такие шаги Вашингтона, которые послали бы Тегерану сигнал, демонстрирующий серьезность намерений США вернуться в СВПД", - указал он.