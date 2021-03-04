{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров: инициатива Путина по антитеррористической коалиции сохраняет актуальность

По словам главы МИД РФ, реализация этой инициативы способствовала бы снижению напряженности в Ближневосточном регионе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина по созданию универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН сохраняет актуальность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

"Положительный потенциал сохраняет известная инициатива президента Владимира Путина о формировании подлинно универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Ее реализация, безусловно, способствовала бы снижению напряженности в Ближневосточном регионе", - сказал он.

Инициативу по формированию единого антитеррористического фронта президент РФ Владимир Путин выдвинул на сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2015 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссия
Слуцкий считает, что выход России из ПАСЕ будет на руку ее оппонентам
Надо продолжать там работать, подчеркнул председатель комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью