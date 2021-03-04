Лавров: инициатива Путина по антитеррористической коалиции сохраняет актуальность

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Инициатива президента России Владимира Путина по созданию универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН сохраняет актуальность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

"Положительный потенциал сохраняет известная инициатива президента Владимира Путина о формировании подлинно универсальной антитеррористической коалиции под эгидой ООН. Ее реализация, безусловно, способствовала бы снижению напряженности в Ближневосточном регионе", - сказал он.

Инициативу по формированию единого антитеррористического фронта президент РФ Владимир Путин выдвинул на сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2015 года.