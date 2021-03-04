Лавров: Турция стремится проводить независимую политику, а не слепо следовать линии США

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Турецкое руководство дорожит своей независимой политикой и самостоятельностью в вопросах обеспечения национальной безопасности, а не безоговорочно следует политической линии Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналу "Русская мысль", издающемуся в Великобритании.

Лавров указал на то, что Анкара придает большое значение членству в НАТО и несет обязательства в рамках альянса, однако старается сохранять независимость политических решений. "Турецкое руководство стремится проводить независимую, национально-ориентированную внешнюю политику. Как раз за нежелание слепо следовать в фарватере линии Вашингтона и самостоятельность в выборе средств обеспечения собственной обороноспособности Анкара и подвергается критике со стороны натовских союзников", - сказал он.

Лавров отметил, что эта критика в некоторых случаях перерастает в санкции. "На турецком примере достаточно наглядно можно проследить, как внутри НАТО реально обстоят дела с демократией", - добавил глава МИД РФ.

Власти США 14 декабря 2020 года объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и еще трех граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Рестрикции, заявили в Вашингтоне, являются "четким сигналом" о том, что США будут "в полной мере применять CAATSA" и "не потерпят значительных сделок с российскими оборонным и разведывательным секторами".

МИД Турции выступил с осуждением американских санкций и пообещал принять ответные меры. Во внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что Анкара "не будет воздерживаться от принятия мер, которые сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности". Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подчеркивал, что намерения Вашингтона ввести против Анкары санкции из-за приобретения ею российских С-400 являются проявлением неуважения к важному партнеру по НАТО.