Мишустин прибыл в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает командировку по Сибири и после завершения краткого рабочего визита в Республику Тыва прибыл в Новосибирск, где планирует работать 4 и 5 марта.

В четверг он посетит Новосибирский логистический почтовый центр - первый и самый крупный сортировочный хаб, построенный в городе в рамках проекта "Национальные логистические технологии". Мишустин осмотрит зону разгрузки посылок, зону сортировки посылок и емкостей, места международного почтового обмена, зону упаковки заказов и сортировки писем. Кроме того, глава правительства кратко побеседует с сотрудниками центра и представителями "Почты России".

В пятницу, 5 марта, премьер-министр пообщается с губернатором региона Андреем Травниковым. Председатель правительства посетит Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", где была создана пептидная вакцина "Эпиваккорона" против коронавируса. Минздрав России зарегистрировал ее в октябре 2020 года. Мишустин примет участие в запуске линии розлива инъекционных препаратов вакцины "Эпиваккорона".

Отдельное внимание премьер уделит вопросам науки. В графике Мишустина запланировано посещение Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН и Новосибирского национального исследовательского государственного университета (НГУ), где глава кабмина осмотрит лабораторию математического центра, побеседует с учащимися специализированного научно-исследовательского центра. Руководство вуза презентует премьеру программу развития и макет нового кампуса НГУ. Также в преддверии Международного женского дня Мишустин встретится с женщинами-учеными.