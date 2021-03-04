Захарова прокомментировала заявления США о ситуации с "Радио Свобода"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. МИД РФ расценивает претензии Вашингтона в адрес России из-за решения суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов как вмешательство в работу российской судебной системы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Хотелось бы напомнить американским коллегам, что "Радио Свобода" и радио "Свободная Европа" были оштрафованы за многократные нарушения российского законодательства в части, касающейся необходимости элементарной маркировки материалов как иностранного агента, - сказала она. - Расцениваем претензии американской стороны как надуманные, как очередную попытку, весьма аррогантную, вмешательства в работу судебной системы суверенного государства и вообще в наши внутренние дела".

По словам Захаровой, на данный момент против этих СМИ возбуждено 260 административных производств и наложены 142 штрафа на сумму, которая может превысить 70 млн рублей. "Отмечаем, что штрафам предшествовали многочисленные предупреждения со стороны профильных органов власти, которые в этих медиаресурсах просто игнорировали. Делали, мне кажется, это намеренно и демонстративно", - добавила дипломат.

Она подчеркнула, что такое подведение в отношения законов страны пребывания недопустимо. Захарова также пояснила, что избранная мера пресечения не ограничивает журналистскую работу этих средств массовой информации или их право на свободное распространение информации. "Это в Госдепе почему-то не отметили", - указала она.

3 марта Тверской районный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобы "Радио Свобода" на решения по делу об административных правонарушениях за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов.