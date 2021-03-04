Захарова: Россия приветствует переговоры КНР и Индии по урегулированию ситуации на границе

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва приветствует договоренности Китая и Индии, направленные на урегулирование ситуации на границе государств в районе союзной территории Ладакх. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Приветствуем достигнутые по итогам телефонного разговора глав внешнеполитических ведомств Китая и Индии 25 февраля договоренности, направленные на урегулирование ситуации. Уважаем желание сторон действовать в этом вопросе без вмешательства в рамках сформированных ими многоуровневых механизмов двустороннего диалога и рассчитываем, что оба государства как ответственные члены международного сообщества смогут найти взаимоприемлемые мирные пути скорейшего урегулирования напряженности", - сказала она.

Ситуация на индийско-китайской границе в районе союзной территории Ладакх, в том числе в районе озера Пангонг-Цо, обострилась после того, как в начале мая 2020 года там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван произошли новые стычки, были погибшие. После этого Индия и Китай провели серию переговоров на военном и дипломатическом уровнях. 10 февраля стороны начали взаимный отвод войск от озера Пангонг-Цо.