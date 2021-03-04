Захарова: спецдокладчики ООН устроили в Женеве фарс относительно инцидента с Навальным

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Спецдокладчики Совета ООН по правам человека устроили в Женеве фарс относительно инцидента с "отравлением" Алексея Навального. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, ранее спецдокладчики ООН, взяв курс на следование британской шулерской схеме "хайли лайкли", заявили, что власти России причастны к покушению. "Сожалеем, что спецдокладчики ООН по правам человека, работа которых в первую очередь должна характеризоваться беспристрастным подходом и опорой на факты, скатились до банальных ничем и никем неподтвержденных обвинений, - указала Захарова. - Настоятельно призываем Совет ООН по правам человека обратить внимание на неподобающее поведение докладчиков, которые устроили этот фарс в Женеве".