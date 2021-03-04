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МИД РФ призвал ЕС перейти от голословных обвинений в адрес Москвы к обсуждению проблем

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва призывает Брюссель прекратить поток односторонних обвинений и перейти к конструктивному разговору по накопившимся проблемным вопросам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказанные в адрес России верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обвинения в дезинформации.

"Вместо того, чтобы нагнетать коронавирусную инфодемию, которая реально угрожает здоровью людей, руководству еэсовской дипломатии стоило бы направить усилия на преодоление затянувшегося по вине ЕС кризиса в отношениях с Россией. Мы предлагаем ЕС сменить свой публичный обвинительный тон, мы призываем, наконец, начать разговор с фактами на руках по проблемным вопросам. Мы к такому разговору готовы, в том числе в публичной плоскости", - сказала она.

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