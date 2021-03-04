В МИД РФ выразили крайнюю неудовлетворенность взятым на конфронтацию курсом Германии

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов в ходе консультаций со статс-секретарем Министерства иностранных дел ФРГ Мигелем Бергером выразил серьезную озабоченность и крайнюю неудовлетворенность конфронтационным курсом Германии против РФ.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по всему комплексу двусторонних вопросов, обозначены проблемные процессы в российско-германских отношениях, девальвирующие устоявшиеся тесные связи в различных областях и чреватые эрозией их фундамента, сформировавшегося в послевоенный период, - отмечается в распространенном в четверг сообщении МИД РФ. - Германской стороне выражены серьезная озабоченность и крайняя неудовлетворенность направленным на сдерживание России откровенно конфронтационным курсом, осуществляемым в последнее время властями ФРГ".

Вместе тем было отмечено, что Россия готова продолжать плодотворное сотрудничество с Германией по различным направлениям, несмотря на возникшие серьезные политические разногласия. "Россия со своей стороны неизменно заинтересована в разноплановых отношениях с Германией, основанных на принципах взаимоуважения и учета интересов друг друга. Несмотря на острые политические разногласия, Москва по-прежнему выступает за дальнейшее развитие плодотворного российско-германского сотрудничества в торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также за поддержание и расширение активных контактов на межрегиональном и межмуниципальном уровнях", - отметили в МИД РФ.

В ходе обсуждения ситуации вокруг Алексея Навального российская сторона вновь настоятельно призвала немецкие правоохранительные органы по существу ответить на запросы Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи в рамках доследственной проверки причин его госпитализации в Омске в августе 2020 года.

В МИД РФ также указали Германии на недопустимость ситуации с отказом в обслуживании банковских счетов представителей российских СМИ. "Привлечено внимание к проблемам, возникающим у работающего в ФРГ подразделения российского медиахолдинга Russia Today - RT DE - по причине отказа ряда немецких банков в обслуживании его счетов. Указано на неприемлемость подобной ситуации, которая может привести к введению ответных мер в отношении работающих в России германских СМИ", - говорится в сообщении.

Стороны также обсудили актуальные международные проблемы, включая урегулирование внутриукраинского конфликта, стабилизацию ситуации в Сирии и события на Балканах, с прицелом на активизацию внешнеполитического взаимодействия. "Стороны условились продолжить практику обмена мнениями по линии внешнеполитических ведомств двух стран, а также провести до конца года заседание российско-германской межведомственной рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности", - добавили в министерстве.