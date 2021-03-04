Косачев: РФ сохраняет оптимизм относительно развития отношений с Германией и ЕС в будущем

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Россия верит в будущее отношений с Германией и Евросоюзом в том числе в области совместного обеспечения безопасности и сотрудничества на общеевропейском пространстве, несмотря на то, что сейчас развитие отношений "не имеет позитивного характера". Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече со статс-секретарем Федерального министерства иностранных дел Германии Мигелем Бергером.

"В настоящее время развитие отношений с Германией и в целом с Европейским союзом не имеет позитивного характера. Однако мы сохраняем оптимизм по поводу будущего, чтобы совместно обеспечивать безопасность и продвигать сотрудничество на общеевропейском пространстве", - сказала Косачев в ходе встречи, которая состоялась в четверг.

Он отметил, что отношения России и Германии всегда отличались тем, что страны не концентрировались на разногласиях. "Мы по-прежнему заинтересованы всемерно развивать межпарламентский диалог. Готовы работать с коллегами из обеих палат германского парламента, равно как и с коллегами из Совета Европы, ПАСЕ, ПА ОБСЕ", - заявил сенатор.

В свою очередь Бергер также подчеркнул важность и значение межпарламентских контактов. Глава германской делегации выразил готовность к сотрудничеству, в том числе и на различных международных площадках. По словам статс-секретаря МИД, представители Германии разделяют готовность к диалогу и считают важным членство России в Совете Европы.