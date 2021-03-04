Постпред России сообщил о стыдливом молчании Запада в ОБСЕ о притеснении СМИ на Украине

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Представители государств-участников дискуссии на постоянном совете ОБСЕ предпочли "стыдливо промолчать" об ограничениях на Украине в отношении негосударственных СМИ. Об этом сообщил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский постпред поднял на онлайн-заседании совета вопрос о внесудебном отключении Киевом от эфира трех крупнейших новостных телеканалов "112 Украина", News One и ZIK и перекрытии доступа без какого-либо указа президента, решения суда или ответственного контролирующего органа к вещательным частотам телеканала "Первый независимый". Вдобавок телеканалы стали объектами атак агрессивных националистов, о чем свидетельствуют участившиеся пикеты их офисов, зафиксированные Специальной мониторинговой миссией за последний месяц. При этом цензура не обошла и интернет, когда 25 февраля районный суд Киева предписывал заблокировать доступ по всей стране к 426 сайтам, включая новостные порталы, тематические форумы и ряд медиаресурсов, размещенных в доменных зонах Украины, России, Германии, Италии и Израиля, указал он.

"Удивляет молчание, а иногда и прямое потакание беззаконию на Украине со стороны ее внешних кураторов. Показательны заявления посольства США в этой стране, которое не только не осудило, но и одобрило внесудебные действия руководства Украины по отношению к своим политическим оппонентам и негосударственным СМИ. Да и сегодня все участники дискуссии предпочли стыдливо промолчать об этих сюжетах. Хотели бы спросить уважаемых коллег - так вы понимаете свободу слова и печати?" - обратился Лукашевич к участникам постсовета ОБСЕ.

Россия призывает государства ОБСЕ и все ее профильные структуры уделять пристальное внимание подобным тревожным тенденциям, отметил дипломат. "Отсутствие должной реакции на вопиющие нарушения обязательств лишь поощряет украинские власти на дальнейшие отступления от принципов нашей организации", - предостерег постпред.

Лукашевич также заявил о жестком подавлении инакомыслия на Украине. Например, те, кто осмеливаются высказывать альтернативные точки зрения на процессы в экономике, политике и международных отношениях, клеймятся "пособниками агрессора", либо обвиняются в государственной измене и связях с некими "террористическими структурами", отметил он.

"Активно реализуется практика введения санкций в отношении собственных же граждан. Что является, по сути, инструментом внесудебной расправы с неугодными, поражением в правах инакомыслящих вне рамок законного следствия и возможностей адекватной защиты в рамках формально действующих в государстве правовых процедур. Судя по всему, на Украине полностью забыли о принципе верховенства закона, не говоря уже о несоответствии правозащитным обязательствам этой страны", - отметил дипломат.