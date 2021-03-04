Россия предложила возобновить контакты между военными экспертами арктических стран

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Диалог о безопасности между представителями генштабов стран Арктического региона, который приостановлен с 2014 года, может быть начат с экспертных дискуссий. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов на VI Международной конференции "Арктика - 2021".

"Мы можем подумать о том, чтобы вернуться к диалогу [в совещаниях генеральных штабов стран Арктического региона] <…> с уровня военных экспертов, аналитиков, то есть тех, кто оценивает риски и угрозы для военной безопасности своих стран. Когда бы эксперты сели, обсудили и тем самым содействовали бы укреплению доверия в Арктическом регионе", - сообщил Корчунов.

Он добавил, что в России уже созданы ключевые инструменты и институты, такие как Арктический совет, сфокусированные на проблематике мягкой безопасности в Арктической зоне. При этом из всей палитры международного сотрудничества Российской Федерации выпадает проблематика жесткой безопасности, которой могли бы заниматься на совещаниях генштабов Арктической зоны, отметил Корчунов.

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств, которая действует с 1996 года, наиболее авторитетный орган по международному взаимодействию в Арктике. Ее членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, статус постоянных участников совета имеют организации коренных народов Севера, а статус наблюдателей - 13 государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария и Япония), 12 неправительственных и 13 международных организаций.

В конце февраля посол РФ в США Анатолий Антонов заявил в интервью телеканалу "Звезда" о том, что Россия открыта для возобновления контактов глав генеральных штабов при арктических государствах.