Лавров подтвердил готовность РФ к сотрудничеству для сближения позиций ливийских сторон

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Ливии Яном Кубишем подтвердил готовность России к сотрудничеству для сближения позиций ливийских сторон. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что министр "акцентировал необходимость укрепления координации международных усилий при ведущей роли ООН по скорейшему выводу Ливии из затянувшегося внутриполитического кризиса в соответствии с решениями берлинской международной конференции и резолюцией 2510 СБ ООН". "При этом была подтверждена готовность России и далее сотрудничать с ливийскими сторонами для сближения их позиций, исходя из важности того, чтобы набирающий обороты межливийский диалог носил инклюзивный характер, охватывал все обладающие влиянием политические силы в стране и был нацелен на обеспечение территориальной целостности и суверенитета ливийского государства", - говорится в сообщении.

В ходе встречи было подчеркнуто, что избрание в ходе Форума ливийского политического диалога в Женеве органов власти на переходный период создает предпосылки для прекращения междоусобного конфликта и восстановления ливийской государственности. Кроме того, была подтверждена важность скорейшего одобрения палатой депутатов Ливии состава Правительства национального единства, что должно стать рубежным этапом на пути к дальнейшей комплексной нормализации ситуации в стране.

Кубиш также информировал Лаврова о состоявшихся у него контактах с ливийскими политическими деятелями, а также планируемых первоочередных шагах по продвижению всеобъемлющего урегулирования в Ливии. Как сообщили в МИД РФ, в тот же день Кубиш провел углубленные консультации со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии Абдель Хамид Дбейба был избран главой правительства Ливии, Мухаммед аль-Менфи вместе с Мусой аль-Куни и Абдаллой аль-Ляфи вошли в президентский совет. Главной задачей переходных органов станет подготовка и проведение президентских и парламентских выборов в Ливии, намеченных на 24 декабря 2021 года.